В Подмосковье разбился дельтаплан

Об этом сообщили в управлении МЧС по Подмосковью.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Горетово. Кроме того, по информации МЧС, есть пострадавший. При этом не уточняется, выжил он или погиб.

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На место происшествия направили 4 единицы техники и 15 человек.

Напомним, ранее самолет Су-27 потерпел крушение в 2 км от деревни Мураново в Подмосковье. Он упал в лесополосе, жилых домов рядом нет, взрыва после падения не последовало.

В управлении пресс-службы Минобороны РФ сообщали, что, по предварительным данным, причиной катастрофы Су-27 стал отказ техники.