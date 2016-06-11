В Подмосковье разбился дельтаплан
22:30, 11 июня 2016Мир
1042 0
В Можайском районе Московской области РФ разбился дельтаплан.
Дельтаплан разбился в Подмосковье / fckharkov.com.ua
Об этом сообщили в управлении МЧС по Подмосковью.
Отмечается, что инцидент произошел в деревне Горетово. Кроме того, по информации МЧС, есть пострадавший. При этом не уточняется, выжил он или погиб.
Читайте такжеКрушение истребителя Су-27 в Подмосковье: возбуждено уголовное дело (видео)
На место происшествия направили 4 единицы техники и 15 человек.
Напомним, ранее самолет Су-27 потерпел крушение в 2 км от деревни Мураново в Подмосковье. Он упал в лесополосе, жилых домов рядом нет, взрыва после падения не последовало.
В управлении пресс-службы Минобороны РФ сообщали, что, по предварительным данным, причиной катастрофы Су-27 стал отказ техники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter