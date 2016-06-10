"Удали свой аккаунт": обращение Клинтон к Трампу "взорвало" Twitter

Об этом пишет РБК со ссылкой на Business International Times.

После того, как поддержку Клинтон официально выразил действующий президент США Барак Обама, Трамп написал на своей странице в социальной сети: "Обама только что поддержал Нечестную Хиллари. Он хочет еще четыре года Обамы, но больше этого не хочет никто!".

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"Удали свой аккаунт", — ответила Клинтон, используя известный в Twitter мем.

В первый же час после публикации было сделано более 130 тыс. перепостов этого твита, примерно столько же пользователей его "лайкнули". На данный момент сообщение ретвитнули более 300 тыс. раз, отметку "нравится" поставили около 350 тыс. человек.

До этого самым популярным твитом Клинтон было сообщение, в котором она анонсировала свое участие в президентской гонке. Пользователи Twitter переопубликовали его 99 тыс. раз и поставили 105 тыс. "лайков".

Напомним, 9 июня президент США Барак Обама поддержал на выборах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обеспечила себе выдвижение на выборах от Демократической партии.