Задержанный в Тирасполе сознался в преступлении

Задержанный по подозрению в организации взрыва 13 августа в Тирасполе взят под стражу и дает признательные показания.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам глава министерства госбезопасности Приднестровья Владимир АНТЮФЕЕВ.

"В результате напряженной работы прокуратуры республики, оперативной группы сотрудников МГБ и МВД под руководством госбезопасности установлен преступник, совершивший взрыв в троллейбусе. Он изобличен, дал признательные показания", - сказал министр.

По его словам, задержанный, ранее не попадавший в поле зрения милиции и госбезопасности, взят под стражу.

Руководитель пресс-центра МВД Алла ИВАНЧЕНКО сообщила, что подозреваемому 49 лет и он является жителем города Слободзея, что в 20 км восточнее Тирасполя.

13 августа в Тирасполе в троллейбусе сработало взрывное устройство. По заключению экспертов, использовались гранаты Ф-1 и РГД-5. Происшествие повлекло за собой смерть двух человек. Ранения различной степени тяжести получили еще 10 человек.