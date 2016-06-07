В Стамбуле на автобусной остановке прогремел взрыв: есть раненые (фото)

В центре Стамбула прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ВВС.

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Целью террористов, которые заложили бомбу, был автобус полицейских. Несколько человек получили ранения.

В последнее время в Турции участились теракты. Частично из-за роста напряженности в отношениях с курдами и конфликта в соседней Сирии.