В Стамбуле на автобусной остановке прогремел взрыв: есть раненые (фото)
09:26, 07 июня 2016Мир
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На место происшествия уже прибыли несколько карет "скорой".
В Стамбуле на автобусной остановке прогремел взрыв / @Jakoben1789
В центре Стамбула прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ВВС.
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Целью террористов, которые заложили бомбу, был автобус полицейских. Несколько человек получили ранения.
More: First photos from #Vezneciler explosion in #Istanbulpic.twitter.com/Zrv5eLEUc4— hONoUR (@Jakoben1789) June 7, 2016
Istanbul Blast: Reports a police riot control bus has been the target of apparent bomb attack pic.twitter.com/EtOtlatXYp— BREAKING.RU (@BreakingDotUK) June 7, 2016
В последнее время в Турции участились теракты. Частично из-за роста напряженности в отношениях с курдами и конфликта в соседней Сирии.
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