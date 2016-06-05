СМИ обнародовали подробности нападения на воинскую часть в Казахстане

В документе говорится, что в 14:35 по местному времени (12:35 по Киеву.- ред.) 10-15 вооруженных дробовиками людей, используя автобус MAN, протаранили ворота КПП воинской части и пешком пошли к базе хранения. По тревоге был поднят внутренний караул и дежурное подразделение. Несколько нападавших забежали в штаб, но дежурному по части удалось закрыть все оружейные комнаты, передает Lenta.ru.

Читайте такжеКамера зафиксировала вооруженную группу людей в казахстанском АктобеЗатем налетчики побежали в сторону автопарка, попутно застрелив одного из офицеров и ранив начальника внутреннего караула. В парке нападавшие вступили в перестрелку с караульными, убив одного военнослужащего-контрактника. Солдаты в свою очередьсмогли ликвидировать двух ваххабитов (так злоумышленники называются в тексте). После этого, как отмечается в документе, бандиты покинули территорию части, захватили автобус и поехали в сторону поселка Махамбетовка, находящегося в 15 км от Актобе.