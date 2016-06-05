Сообщение о смерти комедийного голливудского актера оказалось шуткой

16:04, 05 июня 2016
Мир
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Появилось сообщение, опровергающее информацию о смерти комедийного голливудского актера Джека Блэка.

Блэк Джек / en.wikipedia.org

В Twitter американской рок-группы Tenacious D, в которой играет актер, появилось опровержение.

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"Успокойтесь! Это просто шутка, посмотрите в камеру", — говорится в сообщении.

"Легенда жива, все нормально", — сообщается в Twitter.

Ранее в американской сатирической рок-группе Tenacious D сообщили о смерти актера Джека Блэка, играющего в этом коллективе.

Актер Джек Блэк известен по ролям в таких фильмах, как "Отпуск по обмену", "Враг государства", "Школа рока", "Секретные материалы", "Солдаты неудачи", "Джонни Стервятник".

Он - двукратный номинант на премию "Золотой глобус" (2004, 2013).

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