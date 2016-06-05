Дочь Мухаммеда Али назвала причину смерти легендарного боксера
Представители семьи Мухаммеда Али уточнили, что причиной его смерти стал септический шок. Дочь легендарного боксера рассказала, что его сердце билось еще 30 минут после того, как отказали остальные его органы.
Боксер Мохаммед Али умер из-за септического шока, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
Септический шок произошел «по неустановленной естественной причине». Последний час своей жизни Али провел в окружении семьи, отмечается в сообщении. Его похороны пройдут в городе Луисвилле в штате Кентукки. Они также будут транслироваться в интернете.
Читайте такжеКличко о смерти Мухаммеда Али: с ним ушла целая эпоха в спорте
Хана Али, одна из дочерей боксера, сообщила в своем Instagram, что сердце ее отца билось еще 30 минут после отказа остальных его органов. «Никто никогда не видел ничего подобного. Это настоящее подтверждение силы его духа и воли», - написала она.
Али скончался на 75 году жизни в больнице Финикса, он много лет боролся с болезнью Паркинсона. Али доставили в медицинское учреждение несколько дней назад из-за проблем с легкими. Вечером в пятницу стало известно, что состояние боксера резко ухудшилось, а его семья начала готовиться к похоронам.
При рождении Али получил имя Кассиус Клей, однако он сменил его, после того как связался с организацией «Нация ислама». Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, впоследствии он не раз защищал этот титул. Журнал the Ring пять раз называл Али боксером года. Он также вел общественную и политическую деятельность, в частности публично отказался воевать во Вьетнаме и помогал с освобождением американских заложников в Ливане и Ираке.