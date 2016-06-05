Дочь Мухаммеда Али назвала причину смерти легендарного боксера

Боксер Мохаммед Али умер из-за септического шока, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Септический шок произошел «по неустановленной естественной причине». Последний час своей жизни Али провел в окружении семьи, отмечается в сообщении. Его похороны пройдут в городе Луисвилле в штате Кентукки. Они также будут транслироваться в интернете.

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Хана Али, одна из дочерей боксера, сообщила в своем Instagram, что сердце ее отца билось еще 30 минут после отказа остальных его органов. «Никто никогда не видел ничего подобного. Это настоящее подтверждение силы его духа и воли», - написала она.

Али скончался на 75 году жизни в больнице Финикса, он много лет боролся с болезнью Паркинсона. Али доставили в медицинское учреждение несколько дней назад из-за проблем с легкими. Вечером в пятницу стало известно, что состояние боксера резко ухудшилось, а его семья начала готовиться к похоронам.

При рождении Али получил имя Кассиус Клей, однако он сменил его, после того как связался с организацией «Нация ислама». Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, впоследствии он не раз защищал этот титул. Журнал the Ring пять раз называл Али боксером года. Он также вел общественную и политическую деятельность, в частности публично отказался воевать во Вьетнаме и помогал с освобождением американских заложников в Ливане и Ираке.