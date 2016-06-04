В США начали расследование состояния систем кибербезопасности ФРС
Комитет конгрессменов США начал расследование состояния систем обеспечения кибербезопасности Федеральной резервной системы (ФРС) страны.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, комитет палаты представителей конгресса по науке, космосу и технологиям направил письмо председателю ФРС США Джанет Йеллен, в котором выразил «серьезную обеспокоенность» способностью центрального банка защитить конфиденциальную финансовую информацию.
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В письме, в частности, говорится о том, что в период с 2011 по 2015 год американская ФРС подвергалась кибератакам более 50 раз.
«Эти сообщения вызывают серезную обеспокоенность положением системы кибербезопасности ФРС, в том числе ее способностью предотвращать угрозы в отношении конфиденциальной финансовой информации, содержащейся в системе», – говорится в письме.