В США начали расследование состояния систем кибербезопасности ФРС

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, комитет палаты представителей конгресса по науке, космосу и технологиям направил письмо председателю ФРС США Джанет Йеллен, в котором выразил «серьезную обеспокоенность» способностью центрального банка защитить конфиденциальную финансовую информацию.

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В письме, в частности, говорится о том, что в период с 2011 по 2015 год американская ФРС подвергалась кибератакам более 50 раз.

«Эти сообщения вызывают серезную обеспокоенность положением системы кибербезопасности ФРС, в том числе ее способностью предотвращать угрозы в отношении конфиденциальной финансовой информации, содержащейся в системе», – говорится в письме.