Президент Венесуэлы заявил о готовности граждан с оружием защищать суверенитет страны

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на El Universal.

По словам президента, граждане Венесуэлы защищают свободу страны, и каждый, кто хочет, чтобы она оставалась независимым и сильным демократическим государством, готов взять в руки винтовку.

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«Если однажды нам выпадет на долю взяться за винтовку, мы это сделаем, учеба, работа и винтовка», — сказал Мадуро.

Он также отметил, что местная молодежь имеет право потребовать уважения суверенитета страны перед лицом требований Организации американских государств (ОАГ), которая накануне провела оценку политической ситуации в Венесуэле, несмотря на протесты со стороны Каракаса.

На протяжении последних лет в Венесуэле наблюдается острый кризис в сфере общественной безопасности. По данным генеральной прокуратуры, в 2015 году уровень умышленных убийств достиг 58 на каждые 100 тыс. жителей. В то же время в неправительственной организации "Обсерваторио Венесолано де Виоленсия", которая следит за ситуацией с преступностью, называют гораздо более высокие показатели: 90 убийств на каждые 100 тыс. человек.