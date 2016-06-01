Профсоюзы Франции решили провести забастовку на всех АЭС страны

Забастовка на атомных электростанциях должно стать частью волны протестов и забастовок против намерений правительства реформировать трудовое законодательство, передает Deutsche Welle.

Начинается он 1 июня в 21 час по местному времени, сообщает агентство Reuters. Впрочем, похоже, что аварийных отключений электроэнергии не произойдет, ведь минимальный объем электроэнергии станции все-таки будут генерировать. По крайней мере, это предусматривает одно из правил деятельности профсоюзов. Вместе с тем перед страной может встать потребность больше импортировать электроэнергии из-за проведения забастовки.

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Работники всех 19 французских АЭС уже бастовали. В ночь на 26 мая на 12 из них было уменьшено генерацию электроэнергии.

Бастуют также работники французской железной дороги SNCF. Из каждых десяти скоростных поездов TGV на пути выехали шесть. Среди междугородних поездов таких была лишь треть, а из региональных - половина. По данным представителей SNCF, забастовка не затронула поезда Eurostar, соединяющих Францию с Великобританией.

Напомним, во время волны протестов против реформы трудового законодательства во Франции, которые продолжаются уже больше недели, происходили многочисленные столкновения демонстрантов с полицией.