Число отравившихся в Москве достигло 208 человек

Число отравившихся рабочих-строителей в Москве достигло 208 человек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС РФ, из них 113 находятся в московских больницах, остальные - госпитализированы в медучреждения Московской области.

Люди стали обращаться к медикам с жалобами на плохое самочувствие (высокая температура, тошнота, низкое давление) с утра 15 августа. Предварительный диагноз у них "токсикоинфекция". Все пострадавшие проживали в санатории "Зеленая роща".

Как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной вспышки острой кишечной инфекции среди рабочих в Москве стали готовые блюда, инфицированные в процессе приготовления. Питанием рабочих занималась одна и та же компания, одинаков был и ассортимент продуктов.

По факту массового отравления проводится расследование.

Как сообщалось, от инфекции пострадали рабочие из Турции и стран ближнего зарубежья, работающие на четырех строительных площадках Центрального, Северо-Восточного и Западного административных округов Москвы.