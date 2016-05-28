Трамп отказался от дебатов с Сандерсом

Заявление штаба Трампа опубликовано на его сайте, передает РБК.

Трамп назвал «неуместными» дебаты с кандидатом, занимающим второе место в предварительном голосовании демократов. При этом еще накануне Трамп заявил, что хотел бы провести дебаты с Сандерсом, напоминает Reuters.

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Сандерс выразил разочарование решением Трампа. «Ну, вы знаете, я надеюсь, что он снова поменяет свое мнение», — отметил он.

Ранее от дебатов с Сандерсом в Калифорнии отказалась Клинтон. Ее штаб заявил, что она сосредоточится на борьбе с Трампом.

Ранее УНИАН сообщал, что претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для того, чтобы выдвигаться на выборах в ноябре.