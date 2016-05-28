Экс-лидера Аргентины Биньоне приговорили к 20 годам тюрьмы

Аргентинский суд признал его виновным в преступлениях, совершенных при проведении операции "Кондор", которая была направлена против политической оппозиции в стране, передает Русская служба Би-Би-Си.

Виновными в преступлениях, совершенными в ходе проведения операции "Кондор", были признаны еще 14 офицеров.

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Судебный процесс в отношении 88-летнего экс-президента Аргентины продолжался три года.

Биньоне уже отбывает пожизненное наказание за нарушения прав человека во время своего президентства с 1976 по 1983 год. Три года назад Биньоне и четверо других бывших военных были признаны виновными в похищении 23 человек, в том числе семи беременных женщин, которые так и не были найдены.

Операция "Кондор" проводилась в странах Южной Америки в 1970-х и 1980-х годах и была направлена в основном против коммунистов и социалистов. Спецслужбы Аргентины, Чили, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Боливии организовывали похищения представителей оппозиции, устраивали пытки и казни без суда и следствия.

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По разным данным, жертвами действий спецслужб стали от 40 до 60 тысяч человек. Больше всего жертв операции среди аргентинцев. По данным правозащитных организаций, в годы так называемой "грязной войны" аргентинских военных против оппозиционных активистов и левых повстанцев в стране были убиты без суда или исчезли при участии спецслужб около 30 тысяч человек.