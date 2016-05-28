В Ираке убит один из командиров "Исламского государства"

Об этом сообщил представитель армии США Стив Уоррен, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам военного, за последние четыре дня по позициям ИГ были нанесены более 20 авиаударов, в результате которых были убиты более 70 боевиков.

По данным американских военных, среди убитых был Махер аль-Билави, командир объединенной группировки "Исламского государства" в Фаллудже.

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Ранее в пятницу ООН сообщила, что сотням семей удалось бежать из захваченного джихадистами города.

По оценкам ООН, почти 50 тысяч мирных жителей по-прежнему остаются в Фаллудже. Как сообщает корреспондент Би-би-си Джим Мьюир, большинство горожан являются родственниками боевиков ИГ.

Ранее ООН и правозащитная организация Human Rights Watch предупредили, что в Фаллудже царит голод и запасы продовольствия иссякают, так как правительственные войска перекрыли все подъезды к городу, а ИГ не дает жителям его покинуть, надеясь использовать их в качестве "живого щита".