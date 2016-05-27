В результате взрыва на юге Франции ранены пятеро

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что в результате взрыва на юге Франции в поселении Фронтиньян пострадали пять человек.

При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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В настоящее время устанавливаются причины взрыва

В апреле из-за взрыва в жилом доме на севере Франции погиб один человек.