В результате взрыва на юге Франции ранены пятеро
19:44, 27 мая 2016Мир
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Во Франции в строящемся доме произошел взрыв.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BFMTV.
Отмечается, что в результате взрыва на юге Франции в поселении Фронтиньян пострадали пять человек.
При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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В настоящее время устанавливаются причины взрыва
В апреле из-за взрыва в жилом доме на севере Франции погиб один человек.
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