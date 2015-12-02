Российский суд признал Роскосмос виновным в срыве развития МКС

В феврале 2015 года Роскосмос подал иск на Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», в котором обвинял последнюю в срыве плановых работ по изготовлению научно-энергетического модуля (НЭМ) для МКС, сообщает газета «Известия».

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Изучив материалы дела, российский суд пришел к выводу, что виновата не корпорация «Энергия», а Роскосмос, который составил неправильное ТЗ (техническое задание) для разработки НЭМ.

Космическому агентству, как выяснил суд, необходимо было составлять ТЗ не для отдельного НЭМ, а для связки НЭМ и выводящей его ракеты. Сумма неустойки, которую требовал Роскосмос от корпорации «Энергия», равна 67,5 млн руб.

Конкурс на изготовление НЭМ, объявленный Роскосмосом, в 2013 году выиграла «Энергия». Сумма контракта равнялась 15,15 млрд руб. Запаздывание реализации программы подготовки НЭМ составило 2 года.

Первоначально корпорация должна была подготовить проект, в 2015 году начать изготовление НЭМ, а в 2019 году, согласно проекту Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, НЭМ должен был на ракете «Протон-М» отправиться к МКС.

В проекте МКС участвуют более десятка стран. Первый модуль станции Россия запустила на орбиту 20 ноября 1998 года. В настоящее время станция имеет два сегмента: российский и американский, отличающиеся друг от друга технологически, но связанные инфраструктурно.