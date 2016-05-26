Власти Нидерландов внесли Россию в список "стран вокруг Европы", у Лаврова возмущены

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Нидерланды отнесли Россию в список "стран вокруг Европы" в документе о концепции внешней культурной политики королевства на 2017-2020 годы.

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"Вызывает удивление то, что уважаемые голландские ведомства в своей новой концепции включают Россию, которая является неотъемлемой частью европейского пространства, в список "стран вокруг Европы". Фактически в угоду созданной самим же Западом политической конъюнктуры, Нидерланды пытаются откреститься от значительного и плодотворного пласта двусторонних связей, в которых совместные культурные, научно-образовательные, художественные, урбанистические и дизайнерские проекты всегда занимали значительную роль", - говорится в сообщении.