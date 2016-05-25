Акция протеста против Трампа в Нью-Мексико переросла в столкновения с полицией

В ходе акции протеста в столице штата Альбукерке у здания, где Трамп выступал перед избирателями, демонстранты стали бросать в полицейских бутылки и камни, а также поджигать футболки и так же бросать их в стражей правопорядка, сообщает Русская служба Би-би-си.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что намерен построить стену на границе с Мексикой, чтобы прекратить нелегальное проникновение на территорию США.

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Участники акции протеста в Альбукерке, как отмечается, выражали свое несогласие с миграционной политикой Трампа.

Праймериз в Нью-Мексико, где проживает большое количество выходцев из Мексики, состоятся 7 июня.

Для выдвижения кандидатом от партии на выборах президента всего необходимо набрать 1237 голосов. У Трампа сейчас 1196 и он остался единственным представителем Республиканской партии, продолжающим принимать участие в праймериз.

Напомним, Национальная конвенция республиканцев, на которой делегаты изберут единого кандидата, состоится 18-21 июля, Демократическая партия проведет ее 25-28 июля. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.