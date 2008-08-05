Грузия продолжит закупать оружие у Израиля

Власти Грузии опровергают информацию о том, что Израиль якобы прекратил продавать Грузии определенные виды вооружения. С опровержением выступил госминистр страны по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили. По его словам, израильская сторона просто структурировала поставки по различным видам оружия. То есть одни заказы, как пояснил Якобашвили, будут выполняться быстро, другие - "с выполнением определенных формальностей".

Представитель грузинского правительства отметил, что МИД страны связывался по этому вопросу со своими израильскими коллегами. В результате, по словам Якобашвили, подтвердилось, что "о какой-либо блокировке поставок оружия речи не идет". Министр предположил, что информация о запрете появилась в израильских СМИ в связи с политическими конфликтами в этой стране.

В свою очередь МИД Израиля, куда обратилось с запросом РИА Новости, информацию о прекращении поставок комментировать отказался.

Об отказе Израиля впредь поставлять в Грузию некую продукцию военного назначения, ранее сообщила израильская газета Maariv, напоминает Лента.ру. Сообщалось, что речь идет о запрете на поставки неких наступательных систем. Предполагалось, что он распространяется и на разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Издание, которое цитировали русскоязычные СМИ, утверждало, что такое решение было принято Израилем по просьбе России. По информации Maariv, российская сторона обратилась с такой просьбой в апреле 2008 года, после того как над непризнанной республикой Абхазией был сбит принадлежавший Грузии беспилотный самолет. По информации грузинских властей, его уничтожил российский МиГ-29, нарушивший воздушное пространство над зоной конфликта.