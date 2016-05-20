В ЕС раскритиковали лишение иммунитета оппозиционных депутатов в Турции

Об этом заявили в пятницу, 20 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Иоганнес Ган, передает Deutsche Welle.

"В соответствии с международными рекомендациями право иммунитета должно применяться к всех на недискриминационной основе, а решение о его лишении должно приниматься в каждом конкретном случае по прозрачным критериям, а не исходя из политических соображений", - говорится в совместном заявлении Могерини и Гана.

По их мнению, решение относительно лишения неприкосновенности депутатов "несет риск для свободы высказываний в парламенте Турции", а любые обвинения в противоправной деятельности в адрес парламентариев должны расследоваться должным образом.

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На принятие изменений в конституцию Турции отреагировал и председатель Европарламента Мартин Шульц, который выразил обеспокоенность тем, что Анкара "все больше отдаляется от евростандартов". "С момента последних выборов систематически выхолащиваются принципы правового государства и цементируется господства одного человека", - заявил Шульц, которого цитирует агентство dpa.

Как сообщал УНИАН, турецкий парламент принял законопроект, согласно которому с его депутатов будет снята неприкосновенность от уголовного преследования. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который уже назвал это решение депутатов историческим.