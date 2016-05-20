Военные РФ убили грузина на границе с Абхазией
В Тбилиси выразили «шок и глубокую скорбь» в связи со стрельбой на административной границе с сепаратистской Абхазией, контролируемой российскими солдатами, в результате чего погиб грузинский гражданин.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
20 мая в Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что 31-летнего Гигу Отхозорию российские солдаты застрелили у линии разграничения.
По сообщению очевидцев, в Отхозорию выстрелили шесть раз, когда он находился на территории, контролируемой грузинской стороной.
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В МИД Грузии заявили, что Тбилиси использует все юридические и политические механизмы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Российские войска находятся на административных границах сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Это началось в 2008 году, после того, как после российско-грузинской войны, Москва признала независимость этих регионов.