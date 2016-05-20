Столтенберг: миссия НАТО в Афганистане будет продлена

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Росбалт. "Министры согласились продолжить миссию "решительная поддержка" после 2016 года", - сообщил генсек.

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По словам Йенса Столтенберга, альянс продолжит оказывать финансовую поддержку силам безопасности Афганистана. "Объем общей финансовой помощи афганской армии составляет свыше $1,4 млрд. Я благодарю всех наших многочисленных союзников, партнеров за приверженность в деле оказания финансовой поддержки Афганистану", - отметил генсек.