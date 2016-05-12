Иракские военные ликвидировали одного из лидеров ИГ

Об этом в среду, 11 мая, сообщило Iraqi Media News Agency со ссылкой на силовиков, передает Лента.ру.

«Этим утром военные провели операцию в центре района аль-Карма. В итоге в городе Эль-Фаллуджа удалось ликвидировать так называемого начальника связи ИГ и девять его соратников», — цитирует агентство заявление полковника иракской армии Махмуда Марди Джумали.

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Ранее УНИАН сообщал, что лидер экстремистской группировки "Исламское государство" в иракской провинции Анбар Абу Вахиб был убит в результате авианалета сил коалиции.