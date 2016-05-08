В Париже Елисейские поля хотят закрывать для машин один день на месяц

В Париже на один день в месяц планируют закрывать проезд машин на Елисейских полях.

Таким образом власти французской столицы пытаются бороться с загрязнением воздуха, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Предполагается, что акция на одной из самых известных улиц Парижа, которую провели в воскресенье, станет постоянной - и бульвар будет предоставлен в полное распоряжение пешеходам и велосипедистам каждое первое воскресенье месяца.

"Каждый иностранный турист, приезжающий в Париж, конечно же хочет посетить Елисейские поля. Но мы хотим вернуть это знаковое место парижанам - тем, кому оно принадлежит. Когда ты прогуливаешься по бульвару, и нет этого оглушающего шума от автомобильного движения, ты заново открываешь для себя вид, фасады зданий, пейзаж", - сказала мэр Парижа Анн Идальго, представляя акцию.

Борьба со смогом, время от времени накрывающим столицу Франции, стала одним из приоритетов работы Идальго на посту мэра.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что во Франции загрязненный воздух становится причиной 42 тыс. случаев преждевременной смерти ежегодно.