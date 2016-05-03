Пожар во Мьянме уничтожил лагерь беженцев: 440 семей остались без крова (фоторепортаж)

Мощный пожар во вторник уничтожил лагерь беженцев из меньшинства Рохинджа в Мьянме. Без крыши над головой остались 440 семей, сообщает ABC.

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По словам местных властей, в лагере было 49 бамбуковых построек, по 8 комнат в каждой. Очевидцы произошедшего говорят, что жертв нет.

В жаркое время года пожары – не удивительное явление в Мьянме. Особенно часто они случаются в трущобах и лагерях беженцев.

Сейчас пострадавшим предоставили 45 временных тентов.

Согласно данным ООН, по состоянию на конец прошлого года в этом лагере жили 6917 человек. Всего в 58 лагерях в штате Рахин живут около 145 тысяч человек. Чаще всего это мусульмане-рахинджа, которые покинули свои дома после столкновений с буддистами.

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Как известно, в июне 2012 года в Мьянме, в этно-религиозном конфликте буддистов с мусульманами-рохинджа в штате Рахин в ходе массовых беспорядков десятки человек погибли, десятки тысяч вынуждены были покинуть штат, жилища мусульман и мечети были разрушены.