Германия подготовила проект единой армии ЕС - FT

В июле, после референдума в Великобритании, Германия представит проект, который продвигает идею создания единой армии Евросоюза. Об этом со ссылкой на проект пишет газета The Financial Times, которую цитирует "Европейская правда".

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Как отмечается, несмотря на то, что Берлин уже давно выступает за "европейский оборонительный союз" этот проект является наиболее ощутимым шагом в этом направлении за последние годы.

Документ должен был быть представлен незадолго до референдума 23 июня. Однако это перенесли на время после референдума. Проект включает планы по созданию единого европейского генштаба для координации действий армии, совета министров обороны стран ЕС, а также с совместного производства и использования военной техники. Кроме того, Берлин предложит укрепить сотрудничество в области кибербезопасности.

"Чем больше мы, европейцы, готовы взять на себя значительную долю общего бремени и чем больше наш американский партнер готов пойти путем общего принятия решений, тем лучшие результаты в области безопасности принесет трансатлантическое партнерство, тем оно будет иметь большую интенсивность", - говорится в документе.

Издание отмечает: есть риск, что намерения Германии будут использованы во время кампании по референдуму в Британии сторонниками так называемого Brexit.

Много европейских стран скептически относятся к идее интеграции вооруженных сил и считают ее прерогативой НАТО. Однако если Германии удастся убедить ЕС в необходимости ее предложений, то это станет важным шагом на пути укрепления военного потенциала Евросоюза, отмечает издание.