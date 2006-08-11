Израиль расширяет военную операцию в Ливане

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт санкционировал расширение наземной операции в южном Ливане, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильского МИД.

Карт-бланш на наступление к реке Литани Армия обороны Израиля получила за считанные часы до того, как на рассмотрение СБ ООН поступит франко-американский проект резолюции о прекращении боевых действий и принципах политического урегулирования.

"Решение не означает, что мы отказываемся от дипломатических путей урегулирования. Но в данный момент при отсутствии практических шагов международного сообщества Израиль вынужден взять на себя заботу о безопасности собственных граждан", - сказал представитель МИД.

Военно-политический кабинет, объединяющий глав 12 ключевых министерств, еще в среду санкционировал расширение наземной операции, уполномочив Ольмерта и министра обороны Амира Переца определить сроки реализации решения.

Начало нового этапа кампании с выходом на рубеж Литани, в 20 километрах севернее границы, было отложено для того, чтобы, как говорили израильские политики, дать шанс дипломатическому урегулированию.

До сих пор перед армией стояла задача "зачистить" приграничную полосу шириной 4-10 километров от боевиков и инфраструктуры движения "Хезболла".

На пути к Литани войскам, уже потерявшим минимум 83 человек убитыми, предстоит взять не только десятки небольших селений, но и крупный портовый город Тир.

Операция призвана лишить боевиков возможности использовать реактивные снаряды типа "Катюша" или "Араш", на долю которых приходится львиная доля арсеналов "Хезболлы", для обстрелов севера Израиля.

РИА Новости