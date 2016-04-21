В результате взрыва на заводе в Мексике погибли три человека, более сотни ранены (фото)

Взрыв произошел на объекте, принадлежащем государственной нефтяной компании Pemex, в порту города Коацакоалькос на юго-востоке штата Веракрус, передает Би-би-си.

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Сотни людей эвакуированы, закрыты все школы в близлежащих районах.

По рассказам очевидцев, звук взрыва был слышен на расстоянии 10 км. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны густые клубы дыма.

Как сообщили представители компании Pemex, к настоящему времени пламя удалось потушить, однако власти рекомендуют жителям не выходить на улицу из-за опасности отравления дымом.

По информации СМИ, завод, где произошел взрыв, выпускает винилхлорид, используемый при производстве труб и упаковочных материалов. При возгорании этот химикат выделяет опасные для здоровья вещества.

В компании Pemex уверяют, что ситуация находится под контролем, а происшествие не повлечет перебоев с поставками топлива.