В результате взрыва на заводе в Мексике погибли три человека, более сотни ранены (фото)
Жертвами взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике стали 3 человека, 105 человек ранены, в том числе 58 рабочих завода.
Взрыв произошел на объекте, принадлежащем государственной нефтяной компании Pemex, в порту города Коацакоалькос на юго-востоке штата Веракрус, передает Би-би-си.
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Сотни людей эвакуированы, закрыты все школы в близлежащих районах.
По рассказам очевидцев, звук взрыва был слышен на расстоянии 10 км. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны густые клубы дыма.
Как сообщили представители компании Pemex, к настоящему времени пламя удалось потушить, однако власти рекомендуют жителям не выходить на улицу из-за опасности отравления дымом.
По информации СМИ, завод, где произошел взрыв, выпускает винилхлорид, используемый при производстве труб и упаковочных материалов. При возгорании этот химикат выделяет опасные для здоровья вещества.
В компании Pemex уверяют, что ситуация находится под контролем, а происшествие не повлечет перебоев с поставками топлива.