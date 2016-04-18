Россия может перенять опыт Китая в области цензуры в Интернете

Об этом пишет "Коммерсантъ-Власть".

"Интересен опыт зарубежных государств, противостоящих США и их союзникам. В связи с беспрецедентным информационным давлением они пошли на ограничение иностранных СМИ в целях защиты национального информационного пространства", - заявил Бастрыкин.

В частности, глава СК привел пример решения министерства промышленности и информатизации Китая ввести запрет на работу электронных СМИ, которые полностью или частично принадлежат иностранным резидентам.

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"Кажется, что в разумной степени этот опыт мог бы быть взят на вооружение в России", - считает Бастрыкин.

По его мнению, ограничения в Интернете необходимы, поскольку "последнее десятилетие Россия и ряд других стран живут в условиях так называемой гибридной войны, развязанной США и их союзниками".