США заявили, что российский истребитель перехватил их самолет над Балтикой

В четверг во время планового полета в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США RC-135 был перехвачен российским Су-27. Об этом в субботу сообщили в Европейском командовании ВВС США, передает CNN.

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По словам представителя Командования Дэнни Хернандеза, российский истребитель производил "непредсказуемые и агрессивные маневры" в 15 метрах от крыла американского самолета.

"Небезопасные и непрофессиональные действия пилота Су-27 и перехват RC-135 могут усилить напряжение между двумя странами", - сказал Хернандез, добавив, что американский самолет не нарушал воздушное пространство РФ.

Напомним, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море. Также над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, с которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. На борту корабля находился польский вертолет.

Как сообщается, эсминец направлялся в польский порт Гданьск.