"Это серьезный инцидент": Генсек НАТО прокомментировал полеты российских Су-24 над эсминцем США

Об этом сообщает издание ABC Nyheter, пишет Европейская правда.

"Российские самолеты подошли слишком близко к американскому судну, они ответственны за создание опасной ситуации. Это серьезный инцидент, вызванный непрофессиональным поведением", - сказал генсек.

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"К сожалению, это не первый пример такого поведения. Таких ситуаций нужно избегать", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, военные США опубликовали фотографии полета российского Су-24 над кораблем "Дональд Кук" в Балтийском море.

В Минобороны РФ заявили, что российские Су-24, обнаружив эсминец США в Балтийском море, "сделали отворот от него с соблюдением всех мер безопасности" .