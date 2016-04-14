"Это серьезный инцидент": Генсек НАТО прокомментировал полеты российских Су-24 над эсминцем США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские пилоты ответственны за создание опасной ситуации возле американского эсминца Donald Cook, их поведение было непрофессиональным.
Об этом сообщает издание ABC Nyheter, пишет Европейская правда.
"Российские самолеты подошли слишком близко к американскому судну, они ответственны за создание опасной ситуации. Это серьезный инцидент, вызванный непрофессиональным поведением", - сказал генсек.
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"К сожалению, это не первый пример такого поведения. Таких ситуаций нужно избегать", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, военные США опубликовали фотографии полета российского Су-24 над кораблем "Дональд Кук" в Балтийском море.
В Минобороны РФ заявили, что российские Су-24, обнаружив эсминец США в Балтийском море, "сделали отворот от него с соблюдением всех мер безопасности" .