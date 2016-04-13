В Сирии голосование на парламентских выборах продлили до полуночи

Об этом в Facebook сообщает сирийское правительственное новостное агентство SANA.

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"Высший судебный совет по вопросам выборов заявил, что голосование на выборах продлено на 5 часов (до полуночи) из-за высокой явки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в охваченной войной Сирии начались утром в среду, 13 апреля. На 250 мест в парламенте страны претендуют более чем 3500 кандидатов из всех сирийских провинций.

Как известно, указ о проведении президент страны Башар Асад издал 22 февраля. Он сделал это спустя несколько часов после того, как было объявлено о соглашении между Россией и США о прекращении огня в Сирии.

Напомним, вскоре Асад заявил, что готов провести досрочные президентские выборы, если этого захочет народ.