Посольство США предупреждает о новых терактах
09:41, 11 августа 2006Мир
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Теракты могут быть осуществлены уже на следующей неделе
Посольство США в Индии предупреждает американских граждан о возможных терактах в Нью-Дели и Мумбаи.
Как передает РИА «Новости»,по данным посольства, теракты могут быть осуществлены уже на следующей неделе.
"Мы призываем американских граждан быть внимательнее. По нашей информации, иностранные террористы могут провести атаки в районе Нью-Дели и Мумбаи", - сказал представитель посольства
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