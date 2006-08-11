Посольство США предупреждает о новых терактах

09:41, 11 августа 2006
Мир
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Теракты могут быть осуществлены уже на следующей неделе

Посольство США в Индии предупреждает американских граждан о возможных терактах в Нью-Дели и Мумбаи.

Как передает РИА «Новости»,по данным посольства, теракты могут быть осуществлены уже на следующей неделе.

"Мы призываем американских граждан быть внимательнее. По нашей информации, иностранные террористы могут провести атаки в районе Нью-Дели и Мумбаи", - сказал представитель посольства

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