Сегодня Савченко могут этапировать к месту отбывания наказания

Власти РФ могут сегодняшнего дня эпатировать украинскую летчицу Надежду Савченко к месту отбывания наказания.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил ее адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что с сегодняшнего дня приговор по делу Надежды Савченко вступил в силу. Надежда приняла решение его не обжаловать, поскольку не верит в российскую систему правосудия, этот приговор не признает и не намерена дальше принимать участие в судебном фарсе.

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«Уже с сегодняшнего дня органы ФСИН имеют право начать этапировать Надежду Савченко к месту отбывания наказания, но я надеюсь, что руководство ФСИН не станет обострять ситуацию и начинать немедленное этапирование Савченко», - написал Полозов.

Он напомнил, что завтра Савченко объявляет сухую голодовку, так как усилия её сестры Веры и ее защитников по изменению её решения о начале сухой голодовки, успехом не увенчались. «Надежду переубедить оказалось невозможно», - отметил он.

«Сухую голодовку, вне зависимости от обстоятельств, она начинает завтра и, если это произойдет на этапе, где совершенно определено ей не смогут оказать экстренную медицинскую помощь в случае резкого ухудшения состояния её здоровья, последствия могут быть критическими», - подчеркнул он.

При этом Полозов подчеркнул, что у нас нет объективной медицинской информации о состоянии здоровья Савченко, поскольку она запретила к себе допуск российских врачей, а украинские медики не получили разрешение российской власти на обследование Надежды. Сколько она может выдержать и какой вред будет нанесён её здоровью никто не знает.

«Ранее президент Путин неоднократно заявлял, что решение о судьбе Савченко будет приниматься после приговора суда. Все, вот она конечная точка. Я призываю мировых политиков максимально активизировать усилия в переговорах с руководством России об обмене/освобождении Надежды Савченко. Приговор вынесен и вступил в законную силу, других юридических решений в деле Савченко нет и уже не будет. Настало время принимать политические решения», - подчеркнул адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии. После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

По словам адвоката Марка Фейгина, в настоящее время Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду.

МИД Украины призывает Россию немедленно допустить к Савченко украинских врачей.