Пресс-служба британского премьера отказалась комментировать "панамские документы"

Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это "его личное дело", передает Би-би-си. Она также напомнила, что Кэмерон "принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов".

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Ранее Служба по налогам и таможенным вопросам Великобритании сообщила, что правительство запросило у Международного консорциума журналистов-расследователей документы, в которых упоминается имя Кэмерона-старшего и намерено тщательно их проверить.

Речь идет о документах панамской офшорной компании Mossack Fonseca,опубликованных консорциумом 3 апреля. В них говорилось, что Иэн Кэмерон возглавлял созданный в 1980-х годах офшорный фонд, через который уклонялись от налогообложения состоятельные британцы.

Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.

Среди прочего, в документах содержатся данные об офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Башара Асада в Сирии, Петра Порошенко в Украине и Владимира Путина в России.