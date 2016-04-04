Transparency International: недекларирование Порошенко вкладов в офшоры является нарушением антикоррупционных стандартов

"Недекларирование им вкладов в уставный капитал офшорной компании является нарушением антикоррупционных стандартов", – говорится в сообщении компании. Transparency International призывает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как можно быстрее запустить электронное декларирование доходов чиновников, а президента – отразить в своей электронной декларации правдивую информацию.

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"Расследование на основе Панамских документов раскрывает многочисленные случаи сокрытия политическими лидерами и государственными должностными лицами собственного богатства с помощью оффшорных компаний", - говорится в документе.

Вечером 3 апреля авторы международного журналистского расследования обнародовали данные, которые якобы свидетельствуют, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплатыналогов и обходить различные санкции. Репортеры из 76 стран обработали более 11 млн документов в отношении офшорных компаний и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Петр Порошенко.