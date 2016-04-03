Автор расследования о недвижимости для "женщин Путина" анонсировал новое разоблачение, которое может касаться Пескова
Журналист Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан анонсировал новое расследование.
"Завтра выйдет в свет большой проект – обратите внимание: в Украине, Азербайджане, Сербии и других странах", - написал он на своей странице в Twitter.
Завтра выйдет в свет большой проект – обратите внимание в Украине, Азербайджане, Сербии и других странах. 8 вечера по времени Сараево— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016
Презентация расследования запланирована на 21:00 по Киеву. Кроме того, журналист утверждает, что после публикации материала мир изменится.
Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 часов вечера - смотреть https://t.co/DdAkrD4K1U@navalny@CatherineBelton@maxseddon Оно большое— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016
Сейчас тема расследования неизвестна, однако Салливан в своих анонсах-твитах вспоминает пресс-секретаря президента РФ Пескова.
Господин Песков, завтра вы будете работать допоздна. Учтите это в своих планах, пожалуйста. 9 вечера по Москве. @navalny— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016
Как сообщал УНИАН, по данным Reuters (полученными от OCCRP), бизнесмен Григорий Баевський передавал дорогую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова и родственницы депутата Госдумы Алины Кабаевой.