Автор расследования о недвижимости для "женщин Путина" анонсировал новое разоблачение, которое может касаться Пескова

10:20, 03 апреля 2016
Мир
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Журналист Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан анонсировал новое расследование.

REUTERS

"Завтра выйдет в свет большой проект – обратите внимание: в Украине, Азербайджане, Сербии и других странах", - написал он на своей странице в Twitter.

Презентация расследования запланирована на 21:00 по Киеву. Кроме того, журналист утверждает, что после публикации материала мир изменится.

Сейчас тема расследования неизвестна, однако Салливан в своих анонсах-твитах вспоминает пресс-секретаря президента РФ Пескова.

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters (полученными от OCCRP), бизнесмен Григорий Баевський передавал дорогую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова и родственницы депутата Госдумы Алины Кабаевой.

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