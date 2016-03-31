В Индии число жертв обрушения эстакады увеличилось до 20 - СМИ

Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

"Путепровод, который сооружался в переполненном торговом районе в центре Колкаты на протяжении последних шести лет, рухнул примерно в 12:00 часов дня (по местному времени). В настоящее время 20 тел извлечено из-под завалов", - заявил представитель полиции на правах анонимности.

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Всех раненых и спасенных людей из-под обломков эстакады отправили в местную больницу. Как отметили в полиции, состояние некоторых раненых тяжелое, а количество погибших может возрасти.

Кроме привлеченных к спасательным работам полицейских, пожарных и местных жителей, к ликвидации последствий падения путепровода привлекли пять колонн индийской армии.