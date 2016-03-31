Аналитики оценили число жертв среди мирного населения Сирии из-за российских авиаударов

Об этом говорится в докладе «Бездумное пренебрежение жизнями мирных жителей», передает РБК.

Отмечается, что данные, собранные Airwars Monitoring Group (Мониторинговая группа воздушных войн, AMG), касаются первых трех месяцев российской операции в Сирии — с 30 сентября по 31 декабря 2015 года.

AMG утверждает, что собрала и проанализировала данные ряда сирийских мониторинговых и правозащитных организаций, среди которых Сирийская сеть по правам человека (Syrian Network for Human Rights, SNHR), Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), Центр документации насилия (Violations Documentations Center, VDC) и другие. Суммарно все эти организации сообщили о 330 инцидентах с обстрелами мирных жителей российской авиацией, в результате которых погибли от 1826 до 2426 человек.

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Эксперты AMG утверждают, что для верификации полученных данных они использовали официальные данные российского Минобороны, сообщения прессы и сведения из социальных сетей. В итоге группа исследователей посчитала подтвержденными 192 случая гибели мирных жителей в результате действий российской авиации из 330, о которых сообщали правозащитники. Приведенная AMG оценка численности погибших сделана исходя из числа верифицированных инцидентов. Больше 1300 вероятных жертв российских авианалетов на сайте AMG перечислены поименно.

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Авторы доклада AMG утверждают, что Россия в первые месяцы операции активно обстреливала гражданскую инфраструктуру в Сирии, в том числе, пункты выдачи еды, водоочистные сооружения. По их мнению, эти удары приводили к массовой гибели мирных жителей (когда число жертв составляло 20 человек и больше) 16 раз. В частности, 71 мирный сириец погиб в результате удара по рынку в городе Аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор, говорится в докладе.