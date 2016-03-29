Россия примет участие в разминировании сирийской Пальмиры

"Я прошу министра обороны... доложить, что планируется в ближайшее время, как вы думаете выстроить эту работу по разминированию Пальмиры", - цитирует президента РФ ТАСС.

Путин заявил, что в ходе телефонного разговора с главой ЮНЕСКО Ириной Боковой и президентом Сирии Башаром Асадом была достигнута договоренность о том, что Россия окажет поддержку в разминировании Пальмиры, подступов к ней и исторических ценностей.

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"Хотел бы еще раз вернуться к ставшему известным вопросу освобождения города Пальмира в Сирии сирийскими войсками при нашей самой активной поддержке и при нашем самом активном участии. Во-первых, хочу поздравить наших военнослужащих, которые внесли серьезный вклад в дело борьбы с терроризмом. Но, во-вторых, есть вопрос чисто гуманитарного характера. Это разминирование", - сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, Армия Асада при поддержке РФ захватила Пальмиру 26-27 марта.