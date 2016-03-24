The Washington Post: Китай выбрал неправильное направление? На этот раз Запад подверг Пекин критике

В статье Саймона Деньера под названием "Китай выбрал неправильное направление? На этот раз Запад подверг Пекин критике", опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишется о том, что за последние два месяца, к Соединенным Штатам присоединились европейские страны, Канада и Япония в серии совместных заявлений с резкими формулировками, которые выражают глубокую озабоченность по поводу того, в каком направлении движется Китай под руководством президента Си Цзиньпина.

Некоторые из них выражены публично в совместных письмах китайскому правительству, другие – в частном порядке. Их влияние остается открытым вопросом.

"Западные государства более едины", - сказал дипломат, который отказался называть свое имя, чтобы свободно говорить о сложных вопросах. "Мы обеспокоены тем, что Китай выбрал неправильную линию".

Под руководством Си, Китай ужесточил репрессии и цензуру, жалуются страны. Обеспокоенность по поводу безопасности перевешивает бизнес-интересы, реформы для открытия рынка не осуществляются достаточно быстро. В то же время, агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море не только напугали его азиатских соседей, но и вызвали опасения Вашингтона и Брюсселя.

В письме с резкими формулировками, отправленном 25 февраля, послы Соединенных Штатов, Европейского союза, Канады, Японии и других стран выразили "растущую обеспокоенность по поводу приверженности китайского правительства принципу верховенству права и соблюдению основных прав человека".

Ранее неизвестное письмо, которое видели представители газеты The Washington Post, было адресовано министру общественной безопасности, Го Шенкуну. В нем содержались жалобы на аресты гражданских активистов, правозащитников, юристов и активистов по защите трудовых прав, а также на серию телевизионных "признаний", которые "делают невозможным непредвзятый судебный процесс". Мы по-прежнему ждем официального ответа, говорят дипломаты.

"Разочарование нарастало, потому что у нас было чувство, что Китай не отвечает, когда мы поднимаем проблему в индивидуальном порядке", - сказал другой дипломат. "Поэтому, мы увидели необходимость создания единого фронта, совместных действий, чтобы действительно привлечь внимание Китая".

Некоторые западные страны слишком заинтересованы в торговле с Китаем и привлечении инвестиций, чтобы много говорить о правах человека. Но другие считают, что репрессивную внутреннюю и жесткую внешнюю политику Китая нельзя больше игнорировать – отчасти потому, что это выбивает из колеи иностранное бизнес-сообщество и влияет на иностранных граждан.

Две недели назад – на этот раз публично в Совете по правам человека ООН – к Соединенным Штатам присоединились Австралия, Великобритания, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Они собираются выразить явное осуждение "проблематичной" и "ухудшающейся" ситуации с правами человека в Китае.

Среди жалоб: "необъяснимые недавние исчезновения и очевидный принудительный возврат китайских и иностранных граждан на материковую часть Китая", что в заявлении названо "неприемлемым, несоответствующим ожиданиями международного сообщества, и вызовом нормам международного порядка".

В течение последних шести месяцев, несколько диссидентов были арестованы или похищены китайской полицией безопасности в Таиланде, Бирме и Гонконге и возвращены на материковую часть Китая. Среди них также были двое продавцов книг из Гонконга с британским и шведским паспортами.

Софи Ричардсон, директор Human Rights Watch в Китае, сказала, что совместная дипломатическая реакция показывает, насколько серьезной стала ситуация.

"Прошло 12 лет с тех пор, когда так много правительств единогласно говорили о нарушении прав человека в Китае", - сказала она, назвав это "важным публичным показателем беспокойства из-за нарушений внутри страны и, что особенно тревожно, нарушений со стороны Пекина за ее пределами".

В январе к послу США Максу Бокусу присоединились коллеги из Канады, Германии, Японии и Европейского Союза при подписании совместного письма, в котором выражена озабоченность по поводу нового законодательства в сфере борьбы с терроризмом и законопроектов о кибербезопасности и неправительственных организациях.

По словам дипломатов, законы показывают, что политика Си в сфере внутренней безопасности вызывает большую обеспокоенность, потому что правительство не только репрессирует своих граждан, но и потенциально вредит своей собственной экономике и отпугивает инвесторов.

Это письмо, впервые опубликованное Reuters, выражает опасения по поводу того, что законы будут "препятствовать торговле, задушат инновации и нарушат обязательства Китая по защите прав человека согласно международному праву".

В этом месяце, Европейский союз опубликовал еще один прямолинейный комментарий по отдельному вопросу: напряженность в Южно-Китайском море. Хотя имена названы не были, но, выражая беспокойство, в том числе из-за развертывания ракет или военных сил на спорных островах, ЕС, похоже, недвусмысленно указывает на Пекин.

Это огромный дипломатический сдвиг, произошедший всего за несколько месяцев. В декабре Соединенные Штаты, Канада и Германия были единственными большими странами, которые отмечали Международный день прав человека резкими заявлениями о Китае. Великобритания тогда возглавила тех, кто пытался преуменьшить проблемы, говоря о "золотой эре" в отношениях и хваля Китай за прогресс в защите гражданских и политических прав.

Сейчас, говорят дипломаты, Британия добровольно подписалась под несколькими совместными заявлениями. Основная причина: неуступчивость Китая по поводу судьбы торговца книгами и гражданина Великобритании Ли Бо, по-видимому, похищенного из Гонконга в декабре, которому не предоставляют ни юридического, ни дипломатического представительства.

Когда министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд посетил Пекин в январе, его китайский коллега, Ван И, заявил, что Ли "в первую очередь гражданин Китая". Позже Хэммонд сказал, что исчезновение Ли – это серьезное нарушение формулы "одна страна, две системы", согласно которой Китай принимал обратно Гонконг. Но после этого Великобритании сказали прекратить вмешательство и "быть осторожной в выражениях".

Это был серьезный конфуз, говорят дипломаты, и знак того, что "золотой век" в отношениях для Пекина имел гораздо меньшее значение, чем для Лондона.

Швеция также увидела, что ее жалобы игнорируют. Двое ее граждан – книготорговец Гуй Минхай и работник в области прав человека Питер Далин – столкнулись с репрессиями. Их вынужденные признания транслировали на национальном телевидении. По словам критиков, эти сцены больше напоминали Китай времен культурной революции или Северную Корею, чем должное поведение мировой державы в 21-м веке.

2 марта посол Швеции в Китае, Ларс Фреден, выразил обеспокоенность по поводу признания Гуя, написав на Sina Weibo (аналог Twitter в Китае): "многие надеялись, что подобное закончилось в Китае несколько десятилетий назад".

Его комментарий собрал более 1,3 миллиона просмотров, а также много положительных комментариев, прежде чем был удален цензорами Китая.

Публичный ответ Китая был неоднозначным. В Совете ООН по правам человека в Женеве, главный дипломат страны, Фу Цун, обвинил Соединенные Штаты в лицемерии, похищениях людей и крупномасштабном экстратерриториальном прослушивании, и утверждал, что войска США насиловали и убивали гражданское население на территории иностранных государств.

Но государственная газета "China Daily" утверждала, что Пекин должен "слушать и реагировать" на международную обеспокоенность по поводу некоторых новых законов, заверяя западных наблюдателей в том, что Китай будет продолжать процесс "реформ и открытия [страны]".

Дипломаты не ожидают больших перемен в вопросе прав человека, но, по крайней мере, в одной сфере, была маленькая надежда.

Принятие проекта закона об НПО, похоже, зашло в тупик. Проблемы существуют и в самом Китае, по-видимому, дебаты продолжаются внутри партии Китая, говорят дипломаты. По их словам, несмотря на возврат Китая к репрессиям, это, по крайней мере, показывает, что кто-то, где-то прислушивается.