В Нью-Йорке арестовали стюардессу за попытку перевезти 30 килограммов кокаина

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Los Angeles Times, Марша Гей Рейнольдс добровольно сдалась полиции в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в среду, 23 марта.

По информации издания, в пятницу, 18 марта, стюардесса должна была вылететь из Лос-Анджелеса, однако сотрудники службы транспортной безопасности (TSA) попросили женщину пройти выборочный досмотр. После того как Рейнольдс прошла в зону досмотра, она запаниковала и сбежала, бросив чемодан.

Сотрудники правоохранительных органов, вскрыв багаж стюардессы, обнаружили 11 пакетов с кокаином общим весом в 70 фунтов (31,75 килограмма). Рейнольдс была объявлена в розыск.

Читайте такжеНа испанском пляже нашли кокаин на 4 миллиона долларов - BBC

В авиакомпании от комментариев отказались, заявив, что сотрудничают с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA).

Стюардессе предъявлены обвинения в перевозке наркотиков с целью их распространения.