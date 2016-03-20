В Ростове-на-Дону началась идентификация тел погибших в авиакатастрофе

В Ростове-на-Дону начался процесс идентификации останков погибших в авиакатастрофе самолета Boeing авиакомпании FlyDubai.

Об этом представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону Александр Гончаров сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Не все, но большинство (родственников погибших украинцев) уже прибыли в Ростов-на-Дону. Со всеми есть контакты, в аэропорту работает наш консул. Уже начата работа по идентификации тел погибших, перевозке в больницу Ростова, где будет проводиться идентификация», - сказал он.

По словам Гончарова, в настоящее время родственники всех погибших сдают биоматериалы, чтобы установить родственные связи.

"По моей практике, этот процесс (идентификации – УНИАН) будет продолжаться минимум от двух недель до месяца", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 19 марта самолет Боинг-738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая, разбился во время захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным авиакомпании FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате катастрофы самолета погибли восемь граждан Украины.