Пентагон: РФ вывела большую часть своей авиации из Сирии, но продолжает использовать артиллерию
Россия вывела большую часть своей ударной авиации из Сирии.
Об этом заявил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США подполковник Патрик Райдер. Он добавил, что удары в поддержку действий сирийских властей осуществляются исключительно с использованием артиллерии вместо авиации, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
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Агентство не уточняет, какая именно артиллерия имеется в виду.
«У них по-прежнему есть вертолеты и транспортные самолеты. Но мы видим, что наибольшее количество самолетов, совершавших обстрелы, покинули Сирию», - сказал он.
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Райдер отметил, что США в последние дни не фиксировали российских авиаударов, в том числе на подступах к Пальмире, захваченной «Исламским государством». Фиксируются только использование артиллерии.