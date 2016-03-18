Пентагон: РФ вывела большую часть своей авиации из Сирии, но продолжает использовать артиллерию

Об этом заявил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США подполковник Патрик Райдер. Он добавил, что удары в поддержку действий сирийских властей осуществляются исключительно с использованием артиллерии вместо авиации, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

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Агентство не уточняет, какая именно артиллерия имеется в виду.

«У них по-прежнему есть вертолеты и транспортные самолеты. Но мы видим, что наибольшее количество самолетов, совершавших обстрелы, покинули Сирию», - сказал он.

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Райдер отметил, что США в последние дни не фиксировали российских авиаударов, в том числе на подступах к Пальмире, захваченной «Исламским государством». Фиксируются только использование артиллерии.