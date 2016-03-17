Обама выступит с историческим обращением к кубинскому народу
03:46, 17 марта 2016Мир
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Президент США Барак Обама выступит с историческим обращением к кубинскому народу в ходе своего визита на остров на следующей неделе.
REUTERS
Об этом сообщили в Белом доме, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам представителей президентской администрации, во вторник, в последний день своей поездки, Обама произнесет речь о сложной истории отношений между двумя странами.
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После запланированных встреч президент Обама и его кубинский коллега Рауль Кастро выступят вместе перед журналистами, хотя точный формат выступления пока не известен.
Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама посетят Кубу 21-22 марта. Обама станет первым за почти 90 лет действующим президентом США, который посетит Кубу.
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