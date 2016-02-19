Стало известно, когда президент США с супругой посетят Кубу

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, обнародованном в четверг, 18 февраля, передает Deutsche Welle.

Сам президент в своем Twitter пообещал, что поднимет на Кубе тему прав человека.

"У нас до сих пор есть разногласия с правительством Кубы, о которых я буду говорить прямо. Америка всегда будет защищать права человека во всем мире", - отмечается в сообщении.

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Окончание изоляции Кубы со стороны США, которое длилось более пяти десятилетий, Обама считает одним из важных достижений своей внешней политики. Это будет первый визит действующего президента США на Кубу с 1928 года.

В сообщении на сайте Белого дома отмечается, что Обама, помимо переговоров с председателем Государственного совета Кубы Раулем Кастро, будет иметь также встречи с представителями гражданского общества и предпринимателями.

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США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, через два года после прихода к власти кубинских революционеров под руководством Фиделя Кастро, которые свергли проамериканское правительство Фульхенсио Батисты. В 1962 году Соединенными Штатами были введены экономические санкции и торговое эмбарго против Кубы. В 2008 году Фидель Кастро передал власть своему младшему брату Раулю.