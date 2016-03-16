Аргентина потопила китайское рыболовецкое судно за незаконный промысел

Об этом сообщил глава службы Мигель Анхель Рейес, передает Лента.ру со ссылкой на портал La Nacion.

«Погибших нет, экипаж судна был спасен, их везут в порт Мадрин, куда они прибудут утром среды», — заявил Рейес. С борта затонувшей шхуны спасли четырех человек, в том числе капитана.

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Китайских рыбаков обнаружили ночью в воскресенье, 13 марта. С ним были еще два судна-нарушителя. Все они зашли примерно на пять километров вглубь исключительной экономической зоны Аргентины. При преследовании двум другим судам удалось уйти.

Отмечается, что китайская шхуна попыталась пойти на таран, после этого по ней открыли огонь, и шхуна была потоплена. Ее название — «Лу Янь Юань Юй 010». Теперь спасенным морякам предстоит ответить перед судом Аргентины за нарушение закона и ловлю рыбы в прибрежных водах страны.