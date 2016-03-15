США смягчили туристические и торговые санкции в отношении Кубы

Изменения касаются путешествий и торговли, передает kommersant.ru. По данным ведомства, новые меры «расширяют для Кубы и кубинских граждан доступ с Кубы к финансовым институтам США и доллару США». Они дают возможность для «получения стипендий и зарплат» сверх прожиточного минимума, то есть для трудоустройства.

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Изменения также позволяют регулярное воздушное сообщение между США и Кубой. Кроме того, между двумя странами восстанавливают прямое почтовое сообщение.

Главной целью визита президента США на Кубу станет развитие торговых отношений и укрепление контактов на уровне народной дипломатии. Барак Обама станет первым президентом США, посетившим Гавану за 88 лет. Кроме этого, как ожидается, 17 марта администрация президента США объявит о снятии новых санкций с Кубы.