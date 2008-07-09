Маккейн поддерживает развертывание ПРО в Польше и Чехии

Лидер президентской гонки у республиканцев сенатор Джон Маккейн высказался в поддержку развертывания американской системы ПРО в Польше и Чехии.

"Проведенные Ираном ракетные испытания доказывают необходимость иметь сейчас и в будущем эффективную противоракетную оборону, включая противоракетную оборону в Европе, как это планируется в Чехии и Польше", - говорится в заявлении, распространенном в Вашингтоне в связи с сообщениями о пусках ракет в Иране.

В заявлении Маккейна подчеркивается также, что "испытания баллистических ракет в сочетании с продолжающимся отказом Ирана прекратить свою ядерную деятельность должны объединить международное сообщество в его усилиях по противодействию опасным амбициям Ирана".