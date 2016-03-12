Обама призывает не быть "абсолютистами" в споре между Apple и ФБР

При этом, Обама отказался прямо комментировать конфликт между Apple и ФБР, однако остановился на общих вопросах конфиденциальности и шифрования, передает ABC News.

"Должна быть определенная уступка для необходимости получить как-то информацию", - сказал Обама относительно доступа к iPhone, которые принадлежали преступникам.

При этом президент США заявил, что остается на пути соблюдения гражданских свобод.

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Обама не согласился с мнением тех, кто защищает Apple, что создание лазейки из-за одного нападающего с Сан-Бернандино сделает всех других пользователей незащищенными.

"Это фетишизация наших телефонов над другими значениями, что не является правильным", - сказал президент США. "Я ожидаю, что мы придем к вопросу, как сделать систему шифрования как можно сильнее, а доступ к ключам будет иметь как можно меньшее количество лиц по ограниченным вопросов, которые мы все будем считать важнейшими", - подытожил Обама.

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Как сообщал УНИАН, ФБР требует от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.